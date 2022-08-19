Lincoln: 'Herkes hocamıza güveniyor'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, Austria Wien karşılaşmasının ardından konuştu.



Takım arkadaşlarını tebrik ederek sözlerine başlayan Lincoln, "Çok net bir hedefimiz vardı; kazanmak. İlk maçtan galibiyet istiyorduk. Bunu da elde ettik. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet aldık. Daha da farklı kazanabilirdik." açıklamasını yaptı.



Taraftarlara da seslenen Lincoln, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Harika taraftarları var. Nereye gidersek gidelim çok taraftarı oluyor. Bu da büyüklüğünün bir kanıtı. Bize her zaman destek versinler. Birlikte güzel şeyler başarabiliriz." diye konuştu.



Takımdaki rotasyon ve teknik direktör Jorge Jesus'un kadro tercihleri ile ilgili gelen soruya ise Lincoln, "Herkes oynamak için çok çalışıyor, elinden geleni yapıyor. Hocamız, gemimizin kaptanı. Dolayısıyla onun kararlarına saygı duyuyoruz. Herkes onun güvenini hissediyor. Bu yüzden herkes mutlu. Herkes sıkı çalışıyor ve alacağı süreyi bekliyor." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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