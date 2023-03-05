Lincoln Henrique, yine boş geçmedi

Fenerbahçe'de son iki maçta performansıyla dikkat çeken isimlerden biri de Lincoln Henrique. Brezilyalı futbolcu, Konyaspor maçının ardından Kayseri'de de asistini yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Lincoln Henrique, yine boş geçmedi
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05 Mart 2023 10:52
Sezon başında Portekiz ekibi Santa Clara'dan alınan 10 numara pozisyonundaki Lincoln, teknik direktör Jorge Jesus'un kanatları altında sol beke dönüştü.

Bu haftada da formayı kaptırmayan Brezilyalı futbolcu, Konyaspor karşılaşmasında olduğu gibi Kayserispor mücadelesinde de asistlerine devam etti. Hem savunmada hem hücumda oldukça etkili bir performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, 6. dakikada Enner Valencia'nın kafayla attığı golde soldan yaptığı ortayla pası veren isim oldu.

Ligde 6. asistini yapan Lincoln, resmi maçlarda 8 asisti ve 2 golle toplamda 10 gollük bir katkı sağlayarak, Fenerbahçe'de bu açıdan çift haneli rakamlara ulaşan dördüncü oyuncu oldu. Lincoln'ün önünde ise sırasıyla Enner Valencia (26 gol, 7 asist) Michy Batshuayi (15 gol, 1 asist) ve Diego Rossi (3 gol, 10 asist) yer alıyor.

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