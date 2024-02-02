Lincoln Henrique'nin talipleri artıyor!

Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig ekipleri Konyaspor ve Kayserispor, Fenerbahçe'den Lincoln Henrique ile ilgileniyor. Brezilyalı futbolcunun adı Ankaragücü ile de anılıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Lincoln Henrique'nin talipleri artıyor!
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02 Şubat 2024 19:24
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'nin Süper Lig'den talipleri artıyor.

SÜPER LİG'DEN 2 TALİP

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Konyaspor ve Konyaspor, 25 yaşındaki futbolcuya talip oldu.

ANKARAGÜCÜ DEVREDEYDİ

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu faktöründen dolayı Lincoln Henrique'yi MKE Ankaragücü'ne göndermek istiyor.

KAMP KADROSUNDA YER ALMADI

Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynayacağı maç kadrosuna dahil edilmedi.

Lincoln Henrique'nin geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe, uzun süreli sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında Lincoln'ün lisansını çıkarmamıştı.

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