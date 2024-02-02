Lincoln Henrique'nin talipleri artıyor!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'nin Süper Lig'den talipleri artıyor.
SÜPER LİG'DEN 2 TALİP
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Konyaspor ve Konyaspor, 25 yaşındaki futbolcuya talip oldu.
ANKARAGÜCÜ DEVREDEYDİ
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu faktöründen dolayı Lincoln Henrique'yi MKE Ankaragücü'ne göndermek istiyor.
KAMP KADROSUNDA YER ALMADI
Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynayacağı maç kadrosuna dahil edilmedi.
Lincoln Henrique'nin geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe, uzun süreli sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında Lincoln'ün lisansını çıkarmamıştı.
SÜPER LİG'DEN 2 TALİP
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Konyaspor ve Konyaspor, 25 yaşındaki futbolcuya talip oldu.
ANKARAGÜCÜ DEVREDEYDİ
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu faktöründen dolayı Lincoln Henrique'yi MKE Ankaragücü'ne göndermek istiyor.
KAMP KADROSUNDA YER ALMADI
Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynayacağı maç kadrosuna dahil edilmedi.
Lincoln Henrique'nin geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe, uzun süreli sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında Lincoln'ün lisansını çıkarmamıştı.