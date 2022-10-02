Lincoln Henrique: 'Kazanmaya gelmiştik'

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Lincoln, "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. İstediğimiz sonucu alamadık ama derbilerde 1 puan kötü değildir." dedi.
Brezilyalı oyuncu ayrıca, "AEK Larnaca maçı zor olacak. Çalışmalarımızı kazanmak için sürdürüyoruz. Çok iyi çalışıp, kazanmaya çıkacağız. Hedefimiz bu." şeklinde konuştu.
Lincoln, "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. İstediğimiz sonucu alamadık ama derbilerde 1 puan kötü değildir." dedi.
Brezilyalı oyuncu ayrıca, "AEK Larnaca maçı zor olacak. Çalışmalarımızı kazanmak için sürdürüyoruz. Çok iyi çalışıp, kazanmaya çıkacağız. Hedefimiz bu." şeklinde konuştu.
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