Lincoln Henrique: "Kazanmaya gelmiştik"

Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique, Beşiktaş beraberliğini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lincoln Henrique: 'Kazanmaya gelmiştik'
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02 Ekim 2022 22:18
Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Lincoln, "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. İstediğimiz sonucu alamadık ama derbilerde 1 puan kötü değildir." dedi.

Brezilyalı oyuncu ayrıca, "AEK Larnaca maçı zor olacak. Çalışmalarımızı kazanmak için sürdürüyoruz. Çok iyi çalışıp, kazanmaya çıkacağız. Hedefimiz bu." şeklinde konuştu.

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