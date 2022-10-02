Lincoln Henrique: 'Kazanmaya gelmiştik'

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.



Lincoln, "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. İstediğimiz sonucu alamadık ama derbilerde 1 puan kötü değildir." dedi.



Brezilyalı oyuncu ayrıca, "AEK Larnaca maçı zor olacak. Çalışmalarımızı kazanmak için sürdürüyoruz. Çok iyi çalışıp, kazanmaya çıkacağız. Hedefimiz bu." şeklinde konuştu.





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