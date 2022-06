Lincoln Henrique: 'Jorge Jesus dünyanın en iyilerinden'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İŞTE LINCOLN HENRIQUE'NİN AÇIKLAMALARI



Benim kariyerimi etki edecek Jorge Jesus. Jesus, dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri. Fenerbahçe de Türkiye'nin en büyük kulübü. Hepimizin birlik olup çok çalışması gerekiyor hedeflerimize ulaşmak için...



Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyduğumda çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Menajerime de bunu söyledim. 'Fenerbahçe'de oynamak, Jesus ile çalışmak istiyorum' dedim. Gerçekten bu meydan okumaya hazır hissettim kendimi. Hocamızla da konuştuk. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım.



Günümüzde çok benzer tarzda oyuncular var mı bilmiyorum ama 10 numara dediğimiz pozisyon fazla kalmadı. Ben her zaman idol olarak Ronaldinho Gaucho'yu gördüm, örnek aldım. Beni en çok tarz olarak etkileyen oyuncu Ronaldinho'ydu.



Beni neden ve hangi karakteristik özelliklerimden dolayı aldığını hocamıza sormanız lazım. Portekiz'de karşılıklı oynadık. O beni çok iyi biliyor. Hocamız hangimizden hangi verimi alacağını çok iyi şekilde biliyor.



5 sene önce Rize'de oynadım. O zamandan bu zamana çok değiştim. O zaman yaklaşık olarak 18 yaşımdaydım. Futbol anlamında çok daha fazla olgunlaştım, geliştim. Biz futbolcular sürekli yeni şeyler öğreniriz. Ben de kendimi sürekli geliştirmeye çalıştım. O halimden farklıyım.



Fenerbahçe'nin hedefi kupalar kazanmaktır. Fenerbahçe'nin bu kadar uzun süre kupa kazanamaması kabul edilebilir değil.



Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz ön elemeleri geçip grup aşamasına kalmak.



Lincoln olarak çağrılırım. Aileme, çocuklarıma bağlıyım. Gollerimde de küçük çocuğumun adının baş harfi olan 'E'yi yaparım.



Her zaman hatalardan öğrenir, herkes dersler çıkarır. 3 yıl boyunca Portekiz'de üst seviye futbol oynadım. Yeni meydan okumaya hazırdım. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde ikinci kez düşünmedim bile. Gerçekten büyük bir takımdayım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Sahne bizim!



Fenerbahçe'de her zaman çok büyük oyuncular olmuştur. Bu kulübün tarihine geçmek için çok çalışmanız gerekir. Ben de çok çalışacağım. Yapmak gereken çok şey var. Ancak, tarihe geçmek istiyorsam Fenerbahçe'de kupalar kazanmam gerekiyor.



Profesyonel futbolcular her zaman, her şeye hazır olmalı. Ben şükürler olsun ki aşık olduğum mesleği yapıyorum. Benim üzerimde baskı yok. Üzerimdeki en büyük baskı aileme en iyi şekilde bakabilmektir. Futbol benim için baskı değil. Ben her zaman her şeye hazırım.













