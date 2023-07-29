Lincoln Henrique'den ırkçı söyleme sert tepki!

Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique, sosyal medyadan gelen ırkçı söyleme sert bir tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lincoln Henrique'den ırkçı söyleme sert tepki!
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29 Temmuz 2023 16:07
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, sosyal medyadan bir kullanıcıya verdiği cevapla gündem oldu.

Lincoln Henrique, kendisine sosyal medyadan gelen "Lincoln transfer olduğunda bu zenci çocuklarla gidin. Afrikalıları istemiyoruz" mesajına "Neden sosyal medyanın arkasına saklanıyorsun? Ailem ve çocuklarım hakkında konuşmadan önce sözlerine dikkat et. Siyah olmaktan ve rengimi temsil etmekten gurur duyuyorum. Sosyal medyada saklanmaya devam et. Beni aramaktan çekinme, ne zaman istersen bir randevu ayarlayalım ve sana ne kadar aşağılık bir ırkçı olduğunu göstereyim" cevabını verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar da Lincoln Henrique'ye sosyal medyadan destek verdi.

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