Lincoln Henrique'den derbi mesajı

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Beşiktaş derbisi için bir paylaşım yaptı.
Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Lincoln, paylaşımında, "Tüm kalbimle takımımı ve arkadaşlarımı destekliyorum. Haydi Fener... Kadıköy'den çıkış yok" ifadelerini kullandı. Brezilyalı futbolcu bu paylaşımına ayrıca sarı ve lacivert kalp emojleri de ekledi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Lincoln'ün bu paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.
Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Lincoln, paylaşımında, "Tüm kalbimle takımımı ve arkadaşlarımı destekliyorum. Haydi Fener... Kadıköy'den çıkış yok" ifadelerini kullandı. Brezilyalı futbolcu bu paylaşımına ayrıca sarı ve lacivert kalp emojleri de ekledi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Lincoln'ün bu paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.
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