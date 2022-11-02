Lincoln Henrique: 'Bize rakip fark etmez'

Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev karşılaşması öncesi görüşlerini aktardı.



23 yaşındaki futbolcu, "Galip gelmek için çok çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok yönlü bir oyuncuyum, görevlerimi anlama anlamında akıllı bir oyuncuyum. Futbolda birden fazla görevi yerine getirmeniz gerekiyor. Pozisyon fark etmeksizin sahada en iyisini yapıyorum. Amacım takımımın hedeflerine ulaşması. Hocanızın da güvenini hissederek oynarsanız, bu sizin için daha da anlamlı oluyor. Beklentilerim her zaman yüksek." dedi.



Lincoln Henrique, ayrıca, "Avrupa arenasında oynadığım için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Çok çalışmaya devam ediyoruz. Biz Fenerbahçe'yiz. Herkese saygı duyuyoruz ama rakip kim olursa olsun sahaya kazanmak için çıkıyoruz." sözlerini kullandı.



