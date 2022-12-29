Lincoln Henrique: "2023'te şampiyon Fenerbahçe"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Lincoln Henrique, oldukça iddialı bir paylaşım yaptı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Lincoln Henrique: '2023'te şampiyon Fenerbahçe'
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29 Aralık 2022 08:35
Lincoln
Lincoln
Fenerbahçe
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin 61. dakikasında oyuna dahil olan Lincoln Henrique, karşılaşmanın ardından şampiyonluk paylaşımında bulundu.

"2023'TE ŞAMPİYONLUK FENERBAHÇE'NİN OLACAK"

Lincoln Henrique yaptığı paylaşımda, "Taraftarımıza bu gece galibiyet hediye etmeyi çok istiyorduk. Bunu güzel bir oyun ve farklı bir skorla yapmak bizi daha da mutlu etti. Yeni yıla zaferle giriyoruz. Şunu herkes bilsin; 2023'te şampiyonluk Fenerbahçe'nin olacak." ifadelerini kullandı. 

 

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