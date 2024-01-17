Lincoln Henrique 10 ay sonra golle döndü!

Fenerbahçe'de geçen yıl Mart ayında sakatlanan Lincoln Henrique, yaklaşık 10 ay sonra Adanaspor maçıyla sahaya çıktı. Brezilyalı futbolcu, 29. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lincoln Henrique 10 ay sonra golle döndü!
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17 Ocak 2024 21:32
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adanaspor ile karşılaşırken Lincoln Henrique de sahalara geri döndü.

Geçen yılın Mart ayında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, Adanaspor karşısında 11'de yer aldı ve 10 ay sonra yeniden yeşil sahaya çıktı.

Lincoln Henrique, 29. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

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