Lincoln Henrique 10 ay sonra golle döndü!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adanaspor ile karşılaşırken Lincoln Henrique de sahalara geri döndü.
Geçen yılın Mart ayında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, Adanaspor karşısında 11'de yer aldı ve 10 ay sonra yeniden yeşil sahaya çıktı.
Lincoln Henrique, 29. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Geçen yılın Mart ayında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, Adanaspor karşısında 11'de yer aldı ve 10 ay sonra yeniden yeşil sahaya çıktı.
Lincoln Henrique, 29. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı.