İşte Lincoln'ün sorulara verdiği yanıtlar...

"GALATASARAY'IN BİRÇOK İYİ OYUNCUSU VAR"

"GALATASARAY TARAFTARLARI DAHA DUYGUSALDIR"

"SCHALKE KISA SÜREDE FORMUNA KAVUŞACAKTIR"

Schalke 04 ve Galatasaray formaları giyen Lincoln, zorlu Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Alman basınına konuştu.- Bence çok büyük bir maç olacak. Kıran kırana bir maç bizi bekliyor. Sonucu tahmin etmek güç. İki takım da aynı seviyede.- Galatasaray'ın birçok iyi oyuncusu var ama Schalke'de de iyi oyuncular var. Bence en iyi performansını sergileyen ve daha kollektif olan taraf kazanacak. Bu tür maçları tek bir oyuncu kazanamaz.- İki takımın taraftarları da fantastiktir. Hem Schalke, hem Galatasaray taraftarlarını severim. Türkler, daha duygusaldır. Deplasmanlarda bile ev sahibi takımın taraftarından çok Galatasaray taraftarı olur. Schalke cephesinde ise sadakati görürsünüz. Nesiller boyunc Schalkeli olurlar. Bu harikadır. Bir kere Schalkeli olan hep Schalkeli kalır. Ben böylesine büyük taraftarlara sahip her iki takımda da oynadığım için gurur duyarım.- Schalke benim kalbimde olan bir kulüp. Ben kendimi Brezilyalı bir Schalke taraftarı olarak görürüm. Bu sezona yapılan zayıf başlangıçtan ötürü biraz şaşırdım ancak sezon ilerledikçe durum toparlanır. Sakin kalmak en iyisi. Bay Heidel, en iyi sportif direktörlerden biridir. Onu Mainz'da çalıştığı dönemden beri takip ediyorum. Çok iyi iş çıkarıyor.- Schalke'nin çok iyi mantaliteye sahip iyi bir oyuncu grubu var. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandılar. Tüm takım içerisinde en sevdiğim oyuncu Ralf Fahrmann.- Onu kişisel olarak tanımıyorum ama bence Schalke'ye uygun bir isim. Geçen sezon mükemmel performans sergiledi ve Almanya'nın en yetenekli hocası olduğunu gösterdi. Her zaman dikkatli ve sakin. Bu özellikleri hoşuma gitti. Schalke, çok kısa sürede Tedesco ile birlikte tekrar formuna kavuşacaktır. Antrenörlere biraz zaman vermek gerekir. Sir Alex Ferguson, yıllar boyunca Manchester United'ı çalıştırdı ve başarısız olduğu zamanlarda kimse gitmesini istemedi.