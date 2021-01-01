Lin, NBA'e geri dönüşünü seneye de kovalayacak

Serbest oyuncu Jeremy Lin'in, gelecek sezon NBA'e tekrar geri dönüş yolunda çalışmaya ve hazırlanmaya devam etmeyi planladığı bildirildi.



Lin, Golden State Warriors'ın G League bağlantılı takımı Santa Cruz Warriors ile ligin en çok skor üreten oyuncularından biri olmuş olsa da, bir NBA takımıyla anlaşma imzalamamıştı.



New York Times'tan Marc J. Spears, Lin ile ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Kariyeri ile ilgili olarak Jeremy Lin, NYT Sports'a ciddi anlamda oynamaya devam etmeyi planladığını, gelecek sezon için hazırlandığını ve seçeneklerini değerlendirdiğini söyledi.



32 yaşındaki Lin, bu sezon G League ile bir geri dönüş yapmış ve ligdeki en skorer 11 oyuncu arasında NBA'de fırsat bulamayan tek isim olmuştu."



Toronto Raptors ile 2019 yılında NBA şampiyonluğu kazanmış olan Lin, Santa Cruz kadrosunda oynadığı dokuz maçta 19.8 sayı ve 6.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



