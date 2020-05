Lin, Knicks'e dönmek için, Rockets'tan daha düşük ücretli kontrat istemiş!

Eski NBA oyuncusu Jeremy Lin, New York Knicks'in karşılaması umuduyla, Houston Rockets ile daha düşük ücretli bir sözleşme yapmak istediğini itiraf etti.



Lin'in 2011-12 NBA sezonunda Knicks'le olan Linsanity dönemi, basketbol tarihindeki en benzersiz dönemlerden biri olmaya devam ediyor.



Lin, kariyerinde o dönemle beri ilginç bir ayrıntı ortaya koydu: New York'a geri dönebilmek için, sınırlı serbest oyuncu döneminde Rockets'tan daha düşük bir teklif istemesi.



Lin'in, NBA menajerine "Houston'a teklifi düşürmesini söyleyebilir misin, bu çok fazla." dediği ve sebebini ise "Çünkü New York'a geri dönmek istiyordum ve New York'un kontratı karşılamasını umut ediyordum. Orada geçirdiğim zaman, hayranlar, her şey çok özeldi. 'New York'a geri dönmem gerekiyor.' diyordum. 'Kalbim orada'." şeklinde yorumladığı görüldü.



LAKERS, BROOKLYN, TORONTO...



Lin, New York'a dönmemişti, çünkü takım en sonunda üç yıllığı 25 milyon dolarlık bir anlaşmayı karşılamamıştı. Hatta Knicks'in, hiç teklif bile sunmadığı bildirilmişti.



Lin, James Harden ile aynı yaz Houston'a ulaşmıştı. İkili, saha içi eğilimlerinde hiçbir zaman uyum sağlayamamıştı ve Rockets, sözleşmesi sonuçlanmadan önce Lin'i Los Angeles Lakers'a takaslamıştı.



Lin, en sonunda New York'a geri dönmüştü ve Brooklyn Nets ile 2016-18 arasında oynamıştı. Lakin geçirdiği sakatlık yüzünden, kısa süre forma giyme şansı bulabilmişti. Geçtiğimiz sezon Toronto Raptors'ın bir üyesi olarak NBA'de yüzük kazanan Lin, orada da pek forma giyme şansı bulamamıştı.



Hala sadece 31 yaşında olan ve Çin'e gittikten sonra başka bir NBA işi arayan Lin'in, bir noktada Knicks'e geri dönebileceği düşünülüyor.