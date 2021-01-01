Lin: "Jokic, bu sezon MVP olmayı hakediyor!"

NBA G League ekibi Santa Cruz Warriors'da forma giyen eski NBA oyuncusu Jeremy Lin, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in bu sezon MVP olmayı hak ettiğini söyledi.



"Linsanity", BallinEurope'dan Emmet Ryan ile Jokic'in bu sezonki etkileyici performansı hakkında konuştu:



"İnanılmaz işler yapıyor. Sezonun sonu çok ilginç olacak. Şu anda kesinlikle adaylar arasında en önde gelen oyuncu ve Denver da gerçekten iyi oynuyor. Dikkate alacağım tek diğer kişi Steph Curry, çünkü onun da yaptığı şey tarihi düzeyde. Sixers ve Jazz'de de iyi adaylar var ama bana göre bir numara, hâlâ Jokic."



Sırp süperstar, bu sezon maç başına 26.4 sayı, 11.1 ribaund ve 8.8 asist ortalamaları ile oynuyor.



