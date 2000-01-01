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Lin: "'Beni hiçbir şey durduramaz' zihniyetiyle geliyorum"

Eski NBA oyuncusu Jeremy Lin, NBA'in gelecek sezonu öncesinde hedefinden ve zihniyetinden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Eski NBA oyuncusu Jeremy Lin, NBA'in gelecek sezonu öncesinde hedefinden ve zihniyetinden bahsetti.

Lin, Çin Basketbol Ligi'nde (CBA) bir sezon geçirdikten sonra, NBA'e geri dönme hazırlığında.

2019'da Toronto Raptors ile NBA şampiyonluğunu kazanan Lin, gelecek sezon öncesinde hedefi ve zihniyetini, South China Morning Post'tan Jonathan White'a açıkladı:

"Gerçekten güzel günlerin beni beklediğine inanıyorum. İnanılmaz fırsatların birçoğu, hafifletici koşullar yüzünden elimden alındı. Ama şu anda hala daha fazla fırsatım var.

Hala bir yarınım ve gelecek sezonum var. Hedefim hazır olmak, sahaya çıkmak ve domine etmek. 'Beni hiçbir şey durduramaz' zihniyetiyle geliyorum."

NBA, 20 Kasım Cuma günü serbest oyuncu dönemini başlatacak ve Lin'in birçok NBA takımından büyük ilgi görmesi bekleniyor.


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