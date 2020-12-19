Lille'in satışı gerçekleşti, görev değişiklikleri belli oldu

Lille Kulübü'nde bir süredir konuşulan satış işlemi gerçekleşti ve kulübün yeni sahibinin Merlyn Partners SCSp'ye ait Callisto Sporting S.a.rl olduğu duyuruldu.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kulübün Gerard Lopez'den devralındığı duyurulurken yönetim kanadında gerçekleşen görev değişiklikleri de netlik kazandı. Kulübün yakaladığı başarıda pay sahibi olan isimlerden Sportif Direktör Luis Campos'un görevinden ayrıldığı duyurulurken kulübün başkanlık koltuğuna ise eski eski Rennes Başkanı Olivier Letang'ın getirildiği ifade edildi. Letang'ın başkan ve CEO olarak görev yapacağı belirtldi.



Merak edilen kulübün yatırımlarına devam edip etmeyeceğine yönelik açıklamada ise Merlyn Partners, "Oluşumumuzun hedefi, geçmiş sezonlardan bu yana süregelen sportif başarılardan yararlanmak, bu başarının uzun ve sürdürülebilir olmasını sağlamak, güçlü bir finansal yapı temellerine oturtularak güçlü bir yönetim oluşturmak" sözleri kullanıldı. Ayrıca kulübün ödenmeyen borçlarının da büyük kısmının ödenerek yeni öz sermaye kazandırılacağı belirtildi.



Kulübün eski başkanı Gerard Lopez'in yine Lille'in resmi internet sitesinden yayınlanan veda mesajında ise şu sözler kullanıldı.



"Amacım her zaman kulübü sportif başarı getirmek oldu. Kulübe başkan olduğunda takım 17. sıradaydı ve bugün lider olarak devir işlemi gerçekleşti. Hedefime ulaştım ve şimdi yeni sahibininin ellerinde. Ben de yeni sportif işlerime yoğunlaşacağım. Oyuncu alımları için toplam 150 milyon euronun üzerinde yatırım gerçekleştirerek daha fazlasını gelir olarak elde ettik. Kulüve gelecek için umut veren bir yetenek mirası bırakıyorum"



