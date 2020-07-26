Lille'in Burak Yılmaz'dan sonraki hedefi: Alredo Morelos!

İskoçya'da Glasgow Rangers forması giyen Alfredo Morelos'un bu transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edildi.



İngiliz basınının haberine göre; Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, Morelos'u kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaştığı ve Morelus'un kulübü Rangers ile transfer bedelini belirleme konusunda görüştüğü belirtildi.



Lille'in Victor Osimhen'i 62 milyon euro karşılığında Napoli'ye satmayı hedeflediği ve bu transferin ardından Morelos için yaklaşık 22 milyon euro'luk bir teklif yapacağı ifade edildi.



Bu sezon Glasgow Rangers ile 46 resmi maçta görev yapan Kolombiyalı golcü Morelos, 29 gol - 10 asistlik dikkat çeken bir performans sergilemişti.



