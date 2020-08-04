Lille'den bir sürpriz daha: Cenk Özkacar

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, genç savunma oyuncusu Cenk Özkacar'ın transferi konusunda Fransız ekibi Lille ile anlaştı.



Anadolu Ajansı'nn kulüpten alınan bilgiye göre, bugün Fransa'ya gidecek olan Cenk'in sağlık kontrolünün ardından Fransız ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.



Cenk'in adı uzun süre bir diğer Fransız temsilcisi Lyon ile de anılmıştı. Galatasaray'ın Şubat ayında kadro dışı bıraktığı 17 yaşındaki genç yıldızı Mustafa Kapı, Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaşmıştı



Geçen hafta Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ı transfer eden Lille'in kadrosunda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı da bulunuyor.



Altay altyapısından yetişen Cenk Özkaçar, geçtiğimiz sezon 12 lig ve 4 kupa olmak üzere 16 maçta toplam 991 dakika süre aldı.



