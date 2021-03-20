Lille'de prim ödemeleri durdu, Burak Yılmaz'ın maaşı ortaya çıktı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de ekonomik sorunlar nedeniyle prim ödemelerinin durdurulduğu ve oyuncularla maaşlarında indirim yapmaları için görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lille'de prim ödemeleri durdu, Burak Yılmaz'ın maaşı ortaya çıktı
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20 Mart 2021 17:16
Fransa Ligue 1'de milli oyuncularımızın formasını giydiği Lille, ekonomik sorunlar nedeniyle "prim" önlemi aldı.

Oyuncularla maaş indirimi konusunda görüştüğü belirtilen Lille yönetiminin, Şubat başından itibaren futbolculara prim ödemelerini de durdurduğu kaydedildi.

Fransa'da özellikle yayıncı kuruluş ile olan anlaşmazlık sonrasında, pandeminin de etkisiyle birlikte gelirlerin düştüğü ve birçok kulübün sorun yaşadığı belirtildi.

GALTIER: "GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Lille Teknik Direktörü Galtier de primlerin verilmediğini açıklarken, "Bu kara alındı ancak futbolcularla kulüp yönetimi arasında görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandı.

L'EQUIPE MAAŞLARI PAYLAŞTI

Bu gelişmeler olurken, L'Equipe Gazetesi, Lille'de en çok maaş alan 10 oyuncuyu paylaştı.

Milli oyuncumuz Burak Yılmaz, aylık 230 bin euroluk maaşıyla, 300 bin euro ile takımın en çok kazanan ismi olduğu belirtilen Renato Sanches'in hemen arkasında yer aldı.



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