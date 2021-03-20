Lille'de Burak Yılmaz'a övgü: 'Müthiş bir arzuyla oynuyor'

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de teknik direktör Christophe Galtier ve savunma oyuncusu Jose Fonte, milli futbolcumuz Burak Yılmaz için açıklamalarda bulundu.



Burak Yılmaz'ın takım için büyük avantaj sağladığını dile getiren Fonte, "Burak Yılmaz'ın dönüşü bizim için büyük bir avantaj. Sezonun son 9 maçında, en önemli anda takıma geri dönüyor. Takım için çok önemli olacak. Burak'ı tanıyoruz, neler yapabileceğini biliyoruz. Sadece maç kondisyonunu toplaması gerekiyor. PSG'ye karşı iyi seviyede bir 45 dakika oynadı." dedi.



GALTIER: "DÖNÜŞÜ ÇOK DEĞERLİ"



Golcü futbolcunun arzulu futboluna değinen teknik direktör Christophe Galtier ise, "Ligde 19 maçta 9 gol - 4 asistlik bir performans sergileyen Burak Yılmaz, 35 yaşında olmasına rağmen hala müthiş bir arzuyla oynuyor. Yusuf Yazıcı ile çok iyi anlaşıyor. Bu, bizim hücum planlarımızda daha fazla olanak sağlıyor. Onun dönüşü sezon sonunda değerli bir şey." mesajını yolladı.



Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla 24 resmi maça çıktı, 11 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.



