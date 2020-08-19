Lille Zeki Çelik'in alternatifini buldu

Lille kulübü, 2 sezondur başarılı maçlar çıkaran ve devlerin ilgisini çeken Milli futbolcumuz Zeki Çelik'in olası ayrılığına karşı alternatifini buldu.

Lille Zeki Çelik'in alternatifini buldu
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19 Ağustos 2020 04:31
Lille formasıyla gösterdiği performansla devlerin ilgisini çeken Zeki Çelik'in olası ayrılığına ilişkin alternatif isim Fransız kulübünce belirlendi.

A Bola'nın sayfalarına yansıyan haberlere göre Benfica'nın 19 yaşındaki sağ beki Joao Ferreira için ilk resmi teklif yapıldı. Portekiz futbolunun bu mevkiisi için önemli bir değeri olarak görüle Joao Ferreira için 5 milyon euroluk teklifin Lille kulübü tarafından yapıldığı belirtilirken bu miktarın az bulunduğu da haberin devamında yer aldı.

Geçen yıl Juventus'a transferi son anda yatan Joao Ferreira için daha yüksek bir transfer bedeli isteyen Benfica ile temaslasını sürdüren Lille kulübünün Zeki Çelik için Atalanta, Everton, Tottenham kulüpleriyle görüşme halinde olduğu biliniyordu.

23 yaşındaki sağ bek Mehmet Zeki Çelik, 2018-2019 sezonunda 39, 2019-2020 sezonunda ise 32 kez Lille formasını taşımıştı.

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