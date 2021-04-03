Lille, Yusuf Yazıcı'nın testinin pozitif olduğunu açıkladı

Fransa Ligi takımlarından Lille, Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs test sonucunu paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lille, Yusuf Yazıcı'nın testinin pozitif olduğunu açıkladı
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03 Nisan 2021 15:19
Lille Kulübü, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Milli Takım kampından dönen Zeki Çelik'in ardından Yusuf Yazıcı'nın da koronavirüs testi pozitif çıkınca, bir diğer milli futbolcumuz da karantinaya alındı.

Yusuf Yazıcı 2 ay önce de Covid-19'a yakalanmış ve 10 gün Trabzon'da karantinada kalmıştı.


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