Lille - Wolfsburg maçı canlı olarak Tuttur'da

Lille ile Wolfsburg, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Bu zorlu mücadelede Lille'in kazanmasına 2,49 oran verilirken Wolfsburg'un kazanmasına 2,16 ve beraberliğe ise 2,75 oran açıklandı. Karşılaşmanın 2,5 ALT oranı 1,58 olarak değerlendirilirken 2,5 ÜST oranı ise 1,75'ten bültende yer aldı.
LILLE - WOLFSBURG MAÇINA TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Lille'in atmasına 1,84'lük oran verilirken ilk golü Wolfsburg'un atmasına ise 1,71'lik oran açıklandı. Gol olmaz oranı ise 8,00 olarak bültende yer aldı.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Lille - Wolfsburg maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,58 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,76 oldu.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Bu zorlu mücadelede Lille'in kazanmasına 2,49 oran verilirken Wolfsburg'un kazanmasına 2,16 ve beraberliğe ise 2,75 oran açıklandı. Karşılaşmanın 2,5 ALT oranı 1,58 olarak değerlendirilirken 2,5 ÜST oranı ise 1,75'ten bültende yer aldı.
LILLE - WOLFSBURG MAÇINA TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Lille'in atmasına 1,84'lük oran verilirken ilk golü Wolfsburg'un atmasına ise 1,71'lik oran açıklandı. Gol olmaz oranı ise 8,00 olarak bültende yer aldı.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Lille - Wolfsburg maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,58 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,76 oldu.
İLK KUPONUNDA 100 TL HEDİYE!
İlk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!