Lille, Uğurcan Çakır transferinden vazgeçti

Fransa şampiyonu Lille, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı istiyordu. Ancak Fransız ekibi Uğurcan için yaptığı teklif Trabzonspor tarafından reddedilince alternatif isimlere yöneldi.

Haber; Fanatik
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Lille, Uğurcan Çakır transferinden vazgeçti
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15 Ağustos 2021 13:47
Kadrosunda Zeki Çelik, Mustafa Kapı, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ı bulunduran son Fransa şampiyonu Lille, Trabzonspor 'un kalecisi Uğurcan Çakır için de 11.5 milyon Euro'luk resmi teklif yapmıştı.

Bu öneri Fırtına tarafından kabul görmemişti. Trabzonspor, Uğuracn için 20 milyon euro üstündeki teklifleri değerlendirmeye alacak.

Bunun üzerine Kırmızı Lacivertliler rotasını Napoli'de görev yapan Kolombiyalı eldiven David Ospina'ya çevirdi. 32 yaşındaki file bekçisi için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.


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