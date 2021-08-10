Lille, Uğurcan Çakır için harekete geçti

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a Fransa'nın şampiyonu Lille kancayı taktı.



Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı gibi Türk oyuncuların formasını giydiği Fransız ekibi, Uğurcan'ı da transfer etmek için temaslara başladı.



Lille geçen sezon PSG ile girdiği şampiyonluk yarışında zafere ulaşarak bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Lille sezonun sona ermesinin ardından 1 numarası Mike Maignan'ı 13 milyon Euro bedelle Milan'a gönderdi ve yeni kaleci için arayışlara başladı.



Fransız ekibi, daha önce ismi Premier Lig ekipleriyle de anılan Uğurcan Çakır için harekete geçti ve Trabzonspor'un kapısını çaldı. Taratlar arasında görüşmeler başladı.



"BEN O HATAYI BİR DEFA YAPARIM"



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır için daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:



"Biri 'Satmayalım', bir diğeri de 'Fiyatını buldun mu satılmalı' diyor. Göreve geldiğimiz zaman Uğurcan üçüncü kaleciydi. Önündeki kalecilerin biri 2,5 milyon, diğeri 1,5 milyon avro alıyordu. Bırakın bedelini biz ödeyelim. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, hata yaptım. Ben o hatayı bir defa yaparım. Eleştirilere, katılanlara, yönetime onay veren herkese teşekkür ederim."



