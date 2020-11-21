Lille teknik direktöründen milliler için sakatlık açıklaması

Fransa Ligi takımlarından Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın son durumu hakkında konuştu.

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Lille teknik direktöründen milliler için sakatlık açıklaması
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21 Kasım 2020 12:51
Lille'in Lorient ile karşılaşacağı maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Galtier, Türk futbolcular hakkında açıklamalarda bulundu.

Hastalığı nedeniyle milli takımda da oynayamayan Burak Yılmaz'ın son durumunu değerlendiren Galtier, "Burak hastalandı ve tedavi görmek için hastaneye gitti. Ama koronavirüs değil, başka bir hastalık. Beşiktaş'tayken de bu durum başına gelmişti" dedi.

"ZEKİ ÇOK KÖTÜ SAKATLANMIŞ"

Galtier, Milli takımd sakatlanan sağ bek Zeki Çelik hakkında ise iç açıcı konuşmadı. Tecrübeli teknik direktör, "Zeki bileğinden çok kötü sakatlanmış. Ondan haftalarca faydalanamayacağız gibi gözüküyor. Durumu hoş değil, uzun bir süre olmayabilir" sözlerini kullandı.



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