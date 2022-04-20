Fransa Ligue 1'de Lille, deplasmanda Reims ile karşı karşıya geldi. Ligin 33. haftasında oynanan karşılaşmayı Lille, 2-1'lik skorla kaybetti.



Karşılaşmada Reims'e 3 puanı getiren golleri 32. dakikada Marshall Munetsi ve uzatma dakikalarında Yunis Abdelhamid kaydetti. Lille'nin tek golü ise 57. dakikada Renato Sanches'ten geldi.



Lille'de Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Burak Yılmaz maç kadrosunda yer almadı.



Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Lille, 48 puanda kaldı. Reimse ise puanını 40'a yükseltti.



Ligin bir sonraki haftasında Lille, Strasbourg ile sahasında karşılaşacak. Reims, Marsilya'yı konuk edecek.





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