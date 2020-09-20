Lille son 5 dakikada galibiyeti kaçırdı

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lille, Marsilya deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Lille son 5 dakikada galibiyeti kaçırdı
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20 Eylül 2020 23:56
Fransa Ligi 4. hafta mücadelesinde Lille ile Marsilya karşı karşıya geldi.

Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 47. dakikasında Luiz Araujo'nun golüyle Lille öne geçti. Marsilya kalan dakikalarda gol için bastırsa da amacına 85. dakikada ulaştı. Sanson'un asistinde Germain golü buldu ve maça eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Türk futbolcularımızdan Burak Yılmaz 78 dakika sahada kalırken Zeki Çelik 90 dakika görev yaptı. Yusuf Yazıcı ise oyuna dahil olmadı.



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