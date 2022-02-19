Lille sahasında Metz'i geçemedi

Ligue 1'in 25. haftasının açılışında Lille, sahasında Metz ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lille sahasında Metz'i geçemedi
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19 Şubat 2022 01:08
Fransa Ligue 1'in 25. haftasının açılışında Lille, sahasında Metz'i konuk etti.

Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Mücadelede oyun üstünlüğü Lille'de olsa da aradığı fırsatları yakalayamadı. Maçı 1 isabetli şutla bitiren Lille'de 90+2'de Zhegrova kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90+5'te ise Lille teknik direktörü Jocelyn Gourvennec, kenarda yaptığı itirazlardan dolayı kırmızı kartla maçın dışında kaldı.

Karşılaşmada Milli oyuncularımızdan Burak Yılmaz 82 dakika sahada kaldı, Zeki Çelik maç kadrosunda yer almadı.

Maçta istediği pozisyonları yakalayamayan deneyimli golcü Burak Yılmaz, Lille formasıyla son golünü 22 Aralık 2021'de Bordeaux'u deplasmanda 3-2 yendikleri maçta kaydetmişti.

Bu sonuçla Lille 36 şuana yükselirken Metz ise puanını 21'e çıkardı.

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