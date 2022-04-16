Lille, sahasında kaybetti

Fransa Ligue 1'de Lille, sahasında Lens'e 2-1 mağlup oldu. Lille'de Zeki Çelik, 79 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz maç kadrosunda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lille, sahasında kaybetti
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16 Nisan 2022 23:55
Fransa Ligue 1'de Lille, sahasında derbi maçta Lens'i konuk etti.

Ligin 32. haftasında oynanan karşılaşmada kazanan ekip 2-1'lik skorla Lens oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Przemyslaw Frankowski ve 37. dakikada Arnaud Muinga attı. Lille'in tek golü ise 45. dakikada Xeka'dan geldi.

Lille'de Zeki Çelik, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 79 dakika sahada kaldı. Burak Yılmaz, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Lens, 50 puana yükseldi. Lille, 48 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lens, sahasında Montpellier'i ağırlayacak. Lille, Reims deplasmanına gidecek.

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