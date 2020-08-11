Lille, rekor transferini açıkladı

Fransa Ligue 1 takımı Lille, Gent'in 20 yaşındaki gelecek vadeden oyuncusu Jonathan David'i kadrosuna kattı.





Belçika Ligi'nde sezonu 55 puanla 2. sırada tamamlayan Gent'te 40 maça çıkan

Kanadalı oyuncu, bu maçlarda takımına 23 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Sportif direktör Luis Campos;

Transfer nedir, nasıl yapılır? 😎



➡Sattı | James Rodriguez: 75M€

⬅Aldı | Bernardo Silva: 16M€



➡Sattı | Kondogbia: 36M€

⬅Aldı | Fabinho: 6M€



➡Sattı | Carrasco: 25M€

⬅Aldı | Lemar: 4M€



➡Sattı | Osimhen: 70M€

⬅Aldı | J.David: 32M€ https://t.co/qBs7a1VW25 pic.twitter.com/kKJAb5gOQI



— Sporx (@sporx) August 11, 2020

Fransız ekibi, son dönemde yükselişe geçen Kanada futbolunun önemli isimlerinden biri olan Jonathan David için bonuslarla birlikte 32 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakam aynı zamanda Belçika'da bir oyuncu için ödenen rekor bonservis bedeli anlamına da gelmekte.