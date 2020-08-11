Lille, rekor transferini açıkladı

Victor Osimhen'i bonuslarla 80 milyon euroya Napoli'ye gönderen Lille, 32 milyon euroya Jonathan David'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Lille, rekor transferini açıkladı
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11 Ağustos 2020 21:23
Fransa Ligue 1 takımı Lille, Gent'in 20 yaşındaki gelecek vadeden oyuncusu Jonathan David'i kadrosuna kattı.

Fransız ekibi, son dönemde yükselişe geçen Kanada futbolunun önemli isimlerinden biri olan Jonathan David için bonuslarla birlikte 32 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakam aynı zamanda Belçika'da bir oyuncu için ödenen rekor bonservis bedeli anlamına da gelmekte.

Belçika Ligi'nde sezonu 55 puanla 2. sırada tamamlayan Gent'te 40 maça çıkan Kanadalı oyuncu, bu maçlarda takımına 23 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.


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