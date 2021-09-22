Lille ile Reims Fransa Ligi'nin 7. haftasında karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Mücadelede Lille'in kazanmasına 1,54'lük oran verilirken beraberliğe 3,05 ve Reims'in galibiyetine 4,30'luk oran açıklandı. 2,5 ALT oran 1,51 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,97 ile duyuruldu.
LILLE - REIMS MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada Lille'in ilk golü atmasına 1,43'lük oran verildi. Gol olmaz oranı 6,60 olarak açıklanırken Reims'in oranı ise 2,48 ile duyuruldu.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Lille ile Reims'i karşı karşıya getiren karşılaşmaya özel açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,90 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,55 ile duyuruldu.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Mücadelede Lille'in kazanmasına 1,54'lük oran verilirken beraberliğe 3,05 ve Reims'in galibiyetine 4,30'luk oran açıklandı. 2,5 ALT oran 1,51 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,97 ile duyuruldu.
LILLE - REIMS MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada Lille'in ilk golü atmasına 1,43'lük oran verildi. Gol olmaz oranı 6,60 olarak açıklanırken Reims'in oranı ise 2,48 ile duyuruldu.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Lille ile Reims'i karşı karşıya getiren karşılaşmaya özel açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,90 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,55 ile duyuruldu.
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