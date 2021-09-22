Lille - Reims maçı canlı olarak Tuttur'da

Fransa Ligi'nin 7. haftasında Lille sahasında Reims'i konuk ediyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lille - Reims maçı canlı olarak Tuttur'da
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22 Eylül 2021 09:13
Lille ile Reims Fransa Ligi'nin 7. haftasında karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Mücadelede Lille'in kazanmasına 1,54'lük oran verilirken beraberliğe 3,05 ve Reims'in galibiyetine 4,30'luk oran açıklandı. 2,5 ALT oran 1,51 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,97 ile duyuruldu.

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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Karşılaşmada Lille'in ilk golü atmasına 1,43'lük oran verildi. Gol olmaz oranı 6,60 olarak açıklanırken Reims'in oranı ise 2,48 ile duyuruldu.

KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Lille ile Reims'i karşı karşıya getiren karşılaşmaya özel açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,90 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,55 ile duyuruldu.

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