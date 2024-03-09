Lille, Real Madrid'den 100 milyon euro istiyor!

Fransız ekibi Lille, genç futbolcusu Leny Yoro için kararını verdi.



Marca'da yer alan habere göre; Lille, Real Madrid'in kadrosuna katmak istediği Fransız oyuncu için 100 milyon euro istiyor.



18 yaşındaki oyuncunun hayalinin Real Madrid'de oynamak olduğu yazılırken, İspanyol edvinin bu rakamı çok yüksek bulduğu ve transfer için bekleyeceği ifade edildi.



PSG'nin de oyuncuyu istediği belirtilirken, Lille'in kesinlikle Fransız devine satmayı düşünmediği aktarıldı.



Ligue 1'de bu sezon 23 maça çıkan Yoro, 2 gol kaydetme başarısı gösterdi.





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