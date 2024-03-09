Lille, Real Madrid'den 100 milyon euro istiyor!

Lille, Real Madrid'in ilgilendiği 18 yaşındaki savunma oyuncusu Leny Yoro için dev bir bonservis belirledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lille, Real Madrid'den 100 milyon euro istiyor!
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09 Mart 2024 17:14
Fransız ekibi Lille, genç futbolcusu Leny Yoro için kararını verdi.

Marca'da yer alan habere göre; Lille, Real Madrid'in kadrosuna katmak istediği Fransız oyuncu için 100 milyon euro istiyor.

18 yaşındaki oyuncunun hayalinin Real Madrid'de oynamak olduğu yazılırken, İspanyol edvinin bu rakamı çok yüksek bulduğu ve transfer için bekleyeceği ifade edildi.

PSG'nin de oyuncuyu istediği belirtilirken, Lille'in kesinlikle Fransız devine satmayı düşünmediği aktarıldı.

Ligue 1'de bu sezon 23 maça çıkan Yoro, 2 gol kaydetme başarısı gösterdi.

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