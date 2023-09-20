Lille - Olimpija Ljubljana maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Lille - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lille - Olimpija Ljubljana karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. A Grubu'nda Lille ile Olimpija Ljubljana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lille - Olimpija Ljubljana maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Lille - Olimpija Ljubljana maçı 20 Eylül Çarşamba günü TSİ 17.30'da başlayacak. Mücadeleyi EXXEN'de canlı izleyebilirsiniz.