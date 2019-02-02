Fransa Ligue 1'de 23. hafta maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 8. dakikasında Rafael Leao ile öne geçen Lille, 37. dakikada Pepe ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.Dakikalar 77'yi gösterdiğinde sahneye Jonathan Bamba çıktı ve skor 3-0'a geldi.Son sözü 90. dakikada Remy söyledi ve Lille, Nice'i 4-0 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Lille puanını 46'ya yükseltti ve ligde 4'te 4 yaptı. Nice ise 34 puanda kaldı.Lille'de Mehmet Zeki Çelik maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.