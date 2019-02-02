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Lille, Nice'i de tanımadı! Zeki Çelik...

Fransa Ligue 1'de 23. haftada Lille, Mehmet Zeki Çelik'in 90 dakika oynadığı maçta Nice'i 4-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Lille, Nice'i de tanımadı! Zeki Çelik...
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02 Şubat 2019 00:37
Fransa Ligue 1'de 23. hafta maçında Lille ile Nice karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 8. dakikasında Rafael Leao ile öne geçen Lille, 37. dakikada Pepe ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 77'yi gösterdiğinde sahneye Jonathan Bamba çıktı ve skor 3-0'a geldi.

Son sözü 90. dakikada Remy söyledi ve Lille, Nice'i 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Lille puanını 46'ya yükseltti ve ligde 4'te 4 yaptı. Nice ise 34 puanda kaldı.

Lille'de Mehmet Zeki Çelik maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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