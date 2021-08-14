Lille - Nice maçı canlı izle, oyna Tuttur.com'da

Fransa Ligi 1. hafta maçında Lille ile Nice karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

, Fotoğraf; EPA
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Lille - Nice maçı canlı izle, oyna Tuttur.com'da
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14 Ağustos 2021 08:56
Lille ile Nice Fransa Ligi'nin 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Lille'in galibiyetine 1,57'lik oran verilirken Nice'in galibiyetine 4,00 oran verildi ve beraberliğe ise 3,10'luk oran uygun görüldü. Maçta 2,5 ALT oranı 1,64 olurken 2,5 ÜST oranı 1,77 ise olarka değerlendirildi.

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İLK GOLÜ KİM ATAR?

Mücadelede ilk golü Lille'in atmasına 1,44 oran belirlenirken Nice'in ilkgolü atmasına 2,33 oran verildi. Maçta Gol olmaz seçeneğine ise 8,20'lik oran uygun görüldü.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Lille ile Nice'in karşı karşıya geldiği maçta Karşılıklı gol olmasına 1,76'lık oran verildi. Karşılıklı gol yok oranı ise 1,66 olarak değerlendirildi.



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