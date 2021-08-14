Lille ile Nice Fransa Ligi'nin 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Lille'in galibiyetine 1,57'lik oran verilirken Nice'in galibiyetine 4,00 oran verildi ve beraberliğe ise 3,10'luk oran uygun görüldü. Maçta 2,5 ALT oranı 1,64 olurken 2,5 ÜST oranı 1,77 ise olarka değerlendirildi.
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İLK GOLÜ KİM ATAR?
Mücadelede ilk golü Lille'in atmasına 1,44 oran belirlenirken Nice'in ilkgolü atmasına 2,33 oran verildi. Maçta Gol olmaz seçeneğine ise 8,20'lik oran uygun görüldü.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Lille ile Nice'in karşı karşıya geldiği maçta Karşılıklı gol olmasına 1,76'lık oran verildi. Karşılıklı gol yok oranı ise 1,66 olarak değerlendirildi.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Lille'in galibiyetine 1,57'lik oran verilirken Nice'in galibiyetine 4,00 oran verildi ve beraberliğe ise 3,10'luk oran uygun görüldü. Maçta 2,5 ALT oranı 1,64 olurken 2,5 ÜST oranı 1,77 ise olarka değerlendirildi.
LILLE - NICE MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Mücadelede ilk golü Lille'in atmasına 1,44 oran belirlenirken Nice'in ilkgolü atmasına 2,33 oran verildi. Maçta Gol olmaz seçeneğine ise 8,20'lik oran uygun görüldü.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Lille ile Nice'in karşı karşıya geldiği maçta Karşılıklı gol olmasına 1,76'lık oran verildi. Karşılıklı gol yok oranı ise 1,66 olarak değerlendirildi.
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