Lille - Montpellier maçı canlı izle oyna Tuttur'da

Fransa'da son şampiyon Lille ile Montpellier Pierre-Mauroy Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Nefesleri kesecek maçta Lille galibiyetine 1,47'lik oran verilirken Montpellier'in kazanmasına 4,20'lik oran belirlendi. Maçın beraberlik oranı 3,45'lik oranla bültende yer alırken 2,5 ALT oranı 1,92 ve 2,5 ÜST 1,45 olarak ortaya çıktı.
LILLE - MONTPELLIER MAÇI MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Maçta ilk golü Lille'in atmasına 1,38 oran verilirken Montpellier'in ilk golü atmasınan 2,32 oran uygun görüldü. Gol olmaz bahisi ise 11,00 oranla bültende yer aldı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Lille - Montpellier maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,60 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,82'lik oranıyla bültende yer aldı.
İLK KUPONUNDA 100 TL HEDİYE!
İlk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Nefesleri kesecek maçta Lille galibiyetine 1,47'lik oran verilirken Montpellier'in kazanmasına 4,20'lik oran belirlendi. Maçın beraberlik oranı 3,45'lik oranla bültende yer alırken 2,5 ALT oranı 1,92 ve 2,5 ÜST 1,45 olarak ortaya çıktı.
LILLE - MONTPELLIER MAÇI MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Maçta ilk golü Lille'in atmasına 1,38 oran verilirken Montpellier'in ilk golü atmasınan 2,32 oran uygun görüldü. Gol olmaz bahisi ise 11,00 oranla bültende yer aldı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Lille - Montpellier maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,60 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,82'lik oranıyla bültende yer aldı.
İLK KUPONUNDA 100 TL HEDİYE!
İlk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!