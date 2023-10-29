29 Ekim

Lille; Monaco'yu yendi, Nice lider oldu

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Lille evinde Monaco'yu 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte ligin yeni lideri Francesco Farioli'nin ekibi Nice oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lille; Monaco'yu yendi, Nice lider oldu
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29 Ekim 2023 19:05
Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Paulo Fonseca'nın ekibi Lille ile Adi Hütter'in yönetimindeki Monaco karşı karşıya geldi.

Decathlon Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Lille 2-0 kazanırken goller 32. dakikada Ivan Cavaleiro ve 42. dakikada Bafode Diakite'den geldi.

Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 72 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Monaco 20 puanda kalırken, Lille 18 puana ulaştı. Monaco'nun kaybetmesiyle birlikte ligin yeni lideri Francesco Farioli'nin ekibi Nice oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Lille deplasmanda Marsilya'ya konuk olurken, Monaco evinde Brest'i ağırlayacak.

Ligue 1'de 17:00 seansını diğer maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;

Metz 0-0 Le Havre
Montpellier 3-0 Toulouse

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