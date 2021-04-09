Lille Metz'i Milli oyuncularımızla devirdi

Ligue 1'in 32. haftasında Lille, deplasmanda Metz'i 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

, Fotoğraf; EPA
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Lille Metz'i Milli oyuncularımızla devirdi
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09 Nisan 2021 23:55
Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Lille, deplasmanda Metz'e konuk oldu.

Saint-Symphorien'de oynanan maçı Lille 2-0 kazanırken maça Milli futbolcularımız damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Metz, penaltı vuruşunda kaleci Maignan'ı geçemezken ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarının 60. dakikasında sahneye çıkan Milli oyuncumuz Burak Yılmaz, Renato Sanchez'in asistinde topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise bu kez Zeki Çelik, Bradaric'in asistinde topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı galibiyeti getiren isim oldu.

Bir diğer Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı ise maçta forma giyemedi.

Lille puanını bu sonuçla 69 puana yükselirken maç fazlasıyla PSG ile arasındaki farkı 6'ya yükseltti.



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