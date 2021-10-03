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LILLE - MARSİLYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Lille ile Marsilya Fransa Ligue 1'in 8. haftasında karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.Karşılaşmada Lille'in galibiyetine 2,09'lık oran verilirken Marsilya galibiyetine 2,70 ve beraberliğe ise 2,80'lık oran belirlendi. Maçın 2,5 ALT oranı 1,61'lik oran verilirken 2,5 ÜST oranı ise 1,82 oldu.Mücadelede ilk golü Lille'in atmasına 1,69'luk oran açıklanırken ilk golü Marsilya'nın atmasına 1,88'lik oran belirlendi. Maçın Gol olmaz oranı ise 7,60 oldu.Lille - Marsilya maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,62 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,80 olarak açıklandı.300 TL'ye kadar %10 ilk yatırım bonusuyla en kral sensin!Hemen üye ol, ilk yatırımını yap ve kuponunu oyna, kazanmaya hemen başla!