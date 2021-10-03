Lille - Marsilya canlı izle

Lille ile Marsilya Fransa Ligue 1'in 8. haftasında karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Karşılaşmada Lille'in galibiyetine 2,09'lık oran verilirken Marsilya galibiyetine 2,70 ve beraberliğe ise 2,80'lık oran belirlendi. Maçın 2,5 ALT oranı 1,61'lik oran verilirken 2,5 ÜST oranı ise 1,82 oldu. LILLE - MARSİLYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü Lille'in atmasına 1,69'luk oran açıklanırken ilk golü Marsilya'nın atmasına 1,88'lik oran belirlendi. Maçın Gol olmaz oranı ise 7,60 oldu. KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Lille - Marsilya maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,62 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,80 olarak açıklandı.
Kaynak: Sporx.com