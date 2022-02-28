Lille, Lyon'u tek golle devirdi

Fransa Ligi'nde Lille, deplasmanda Lyon'u 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Lille, Lyon'u tek golle devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2022 00:35
Fransa Ligue 1'de Lille, Lyon ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Ligin 26. haftasında oynanan karşılaşmayı Lille, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Lille'e galibiyeti getiren golü 35. dakikada Gabriel Gudmundsson kaydetti.

Lille'de milli futbolcular Zeki Çelik maçta 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz ise maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Lille, ligde 39 puana yükseldi. Lyon ise 38 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lille, kendi sahasında Clermont ile karşılaşacak. Lyon ise Lorient deplasmanına konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.