Fransa Ligue 1'de Lille, Lyon ile deplasmanda karşı karşıya geldi.



Ligin 26. haftasında oynanan karşılaşmayı Lille, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Lille'e galibiyeti getiren golü 35. dakikada Gabriel Gudmundsson kaydetti.



Lille'de milli futbolcular Zeki Çelik maçta 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz ise maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından Lille, ligde 39 puana yükseldi. Lyon ise 38 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Lille, kendi sahasında Clermont ile karşılaşacak. Lyon ise Lorient deplasmanına konuk olacak.





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