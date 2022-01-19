Lille - Lorient maçı canlı olarak Tuttur'da

Lille ile Lorient Fransa Ligue 1 maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Lille'in galibiyetine 1,36'lık oran verilirken Lorient'in galibiyetine 5,20'lik oran belirlendi. Maçın beraberlik oranı 3,55 olurken 2,5 ALT 1,71 ve 2,5 ÜST ise 1,71'lik oranla bültende yer aldı.
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KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,80 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,61 olarak değerlendirildi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Maçta ilk golü Lille atar oranı 1,35, ilk golü Lorient atar oranı 2,80 ve Gol olmaz oranı ise 5,20 olarak bültende yer aldı.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Lille'in galibiyetine 1,36'lık oran verilirken Lorient'in galibiyetine 5,20'lik oran belirlendi. Maçın beraberlik oranı 3,55 olurken 2,5 ALT 1,71 ve 2,5 ÜST ise 1,71'lik oranla bültende yer aldı.
LILLE - LORIENT MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,80 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,61 olarak değerlendirildi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Maçta ilk golü Lille atar oranı 1,35, ilk golü Lorient atar oranı 2,80 ve Gol olmaz oranı ise 5,20 olarak bültende yer aldı.