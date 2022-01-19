Lille - Lorient maçı canlı olarak Tuttur'da

Fransa Ligue 1'de Lille ile Lorient karşı karşıya geliyor. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

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Lille - Lorient maçı canlı olarak Tuttur'da
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19 Ocak 2022 11:31
Lille ile Lorient Fransa Ligue 1 maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Lille'in galibiyetine 1,36'lık oran verilirken Lorient'in galibiyetine 5,20'lik oran belirlendi. Maçın beraberlik oranı 3,55 olurken 2,5 ALT 1,71 ve 2,5 ÜST ise 1,71'lik oranla bültende yer aldı.

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KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,80 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,61 olarak değerlendirildi.

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Maçta ilk golü Lille atar oranı 1,35, ilk golü Lorient atar oranı 2,80 ve Gol olmaz oranı ise 5,20 olarak bültende yer aldı.

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