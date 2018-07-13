  •  
    Feghouli'nin dev iddiası, transfer için açıklamalar
  •  
    G.Saray'daki "20" aday! Transferin o gözdeleri!..
  •  
    Avrupa'da son dakikada yapılan FLAŞ transferler
  •  
    Cocu'nun transferdeki
    1 numaralı favori ismi!..
  •  
    Galatasaray'dan teklif!.. Chelsea'den son gözde

Lille, Loic Remy'i kadrosuna kattığını duyurdu!

Fransız ekibi Lille, Loiz Remy ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lille, Loic Remy'i kadrosuna kattığını duyurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2018 21:33
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, bir dönem Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki golcü yıldız Remy ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransız ekibinden yapılan açıklama 31 yaşındaki golcü yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulurken, Remy'in çalışmalara zama kaybetmeden başladığı aktarıldı.

Kariyerinde düzenli olarak forma giydiği bir takım olmamasına karşın transferin gözde ismi olan Remy, son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas forması giydi. Oynadığı 24 karşılaşmada 9 gol atmayı başardı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için