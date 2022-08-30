Lille'in Yusuf Yazıcı kararı her an değişebilir

Trabzonspor'a geri döneceği konuşulan Yusuf Yazıcı'nın kulübü Lille'in Milli futbolcuyu elinde tutmaya yakın olduğu belirtildi.



L'Equipe'in haberine göre son Ajaccio maçında golünü atan Yusuf Yazıcı'nın Lille yönetimi tarafından takımda tutulmak istendiği kaydedildi. Yetiştiği Trabzonspor'a geri dönme ihtimalinin yanı sıra bir çok kulübün teklif götürdüğü Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılamamasının en büyük nedeninin ise Lille cephesinin maddi beklentileri olduğu vurgulandı.



Performansıyla teknik direktör Paulo Fonseca'nın kadroda yer açmayı planladığı Yusuf Yazıcı'ya Trabzonspor'un harcinde Club Brugge, Hertha Berlin ve Werder Bremen'in de istediği ifade edildi. Lille'in Yusuf Yazıcı için Avrupa'da transferin son anlarına kadar teklif bekleyeceği, herhangi bir kulüple anlaşamama durumunda ise Milli oyuncunun takımda kalarak ilk 11'de şans bulabileceği aktarıldı.



Yusuf Yazıcı bu sezon Fransa Ligi'nde çıktığı 3 maçta 134 dakika süre aldı ve 1 de gol attı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ