Lille'in yeni hedefi Claudio Ranieri!

Teknik direktör arayışlarını hızlandıran Lille, Claudio Ranieri'yi gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Lille'in yeni hedefi Claudio Ranieri!
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31 Mayıs 2021 15:11
Fransa'da şampiyon Lille, teknik direktör arayışlarında gündemine sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Le10Sport'ta yer alan habere göre; Laurent Blanc'a teklif götüren ancak kabul görmeyen Lille, ardından Thiago Motta ile görüştü. Motta ile de pazarlıklarda mesafe kat edemeyen Lille, Sampdoria'dan ayrılan İtalyan teknik adam Claudio Ranieri'ye teklif götürdü.

69 yaşındaki teknik adam, kariyerinde daha önce Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Inter, Roma, Monaco ve Leicester City gibi kulüpleri de çalıştırdı.

2015/16'da Leicester'ı şampiyon yapan Claudio Ranieri, Valencia ile 2005'te UEFA Süper Kupası'da kazanmıştı.

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