Lille ilk haftada 1 puana razı oldu

Fransa Ligi'nin ilk haftasında Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille, Rennes'i konuk ettiği maçta 1 puan aldı.

, Fotoğraf; EPA
Lille ilk haftada 1 puana razı oldu
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22 Ağustos 2020 23:55
Fransa Ligi'nin ilk hafta maçında Milli futbolcularımızın forma giydiği Lille, sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi.

Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlarken Burak Yılmaz ve Zeki Çelik sahadaydı.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Rennes'den Boey kırmızı kart gördü. 40. dakikaya gelindiğinde Lillle'den Jonathan Bamba'nıın golü Lille'i öne geçirdi. 43. dakikaya gelindiğinde Lille'den Reinaldo kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve ilk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğü ile geçildi.

İkinci yarıda iki takım da oyuncu değişiklikleriyle gol bulmaya çalışırken Rennes 74. dakikada Da Silva'nın golüyle eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da puanları paylaşarak ilk puanlarını aldı.

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