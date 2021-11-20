Lille iki farklı öne geçtiği maçta Monaco'yla berabere kaldı

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Monaco ile Lille karşı karşıya geldi.



II. Louis Stadı'nda oynanan maç 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçın 5. dakikasında Jonathan David'in penaltısı ile öne geçen Lille, Jonathan David'in 9. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı. 41. dakikaya gelindiğinde Diatta farkı bire indirdi ve ilk yarı Lille'in 2-1'lik üstünlüğüyle bitti.



Kıyasıya mücadeleyle geçen ikinci yarıda 78. dakikaya gelindiğinde Pavlovic ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 83'te Ben Yedder skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-2 sona erdi.



Milli futbolcularımızdan Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı 70 dakika oynadı. Burak Yılmaz ise 90'da oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz, oyunda kaldığı kısa sürede biri isabetli iki şut kaydetti ancak topu ağlarla buluşturamadı.



Bu sonucun ardından Lille 17 puana yükselerek Ligue 1'in orta sıralarında kaldı, Monaco ise puanını 19'a çıkardı.





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