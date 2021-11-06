Fransa Ligi'nde Lille ile Angers karşı karşıya geldi. Mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Lille'in golünü 27. dakikada Tiago Djalo kaydetti. Angers'in golü 83. dakikada Azzedine Ounahi'den geldi.



Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldılar.. Yusuf Yazıcı 65. dakikada oyuna girdi.



Ligde dört haftadır kazanamayan Lille puanını 16 yaptı. Dört haftadır kazanamayan Angers de 18 puana ulaştı.



Fransa Ligi'nde milli aranın ardından Lille, Monaco'ya konuk olacak. Angers, Lorient'i ağırlayacak.





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