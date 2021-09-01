Lille Gabriel Gudmundsson'u renklerine bağladı

Son Fransa şampiyonu Lille, Groningen'den İsveçli sol bek Gudmundsson'u renklerine bağladı.

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Lille Gabriel Gudmundsson'u renklerine bağladı
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01 Eylül 2021 02:42
Fransa Birinci Futbol Liginde (Ligue 1) milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille takımı, Hollanda'nın Groningen ekibinde forma giyen İsveçli futbolcu Gabriel Gudmundsson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Lille Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Gabriel Gudmundsson ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbol kariyerine sağ bek olarak başlayan Gabriel Gudmundsson, Groningen'de sol bek pozisyonunda oynadı.

İsveçli futbolcu, Groningen'de geçen sezon çıktığı 23 maçta 5 gol pası verdi.


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